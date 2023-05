Põlvamaa lühiuudised

Selgus lasteaia uuendaja

Samal istungil, kus hanketulemused kinnitati, otsustas vallavalitsus eraldada reservfondist 44 828,40 eurot, et katta eelarveliste summade ja soodsaima hinnapakkumuse vahe Lepatriinu lasteaia remonditöödeks. LEPM

Kodukandifestival pakub põnevust igale maitsele

Notaritel jäi tööd vähemaks

Notarite koja statistika näitab, et tänavu esimeses kvartalis tehti kinnisasjadega tehinguid 22 protsenti vähem kui mullu samal ajal.

«Läinud aastal alanud kõrge inflatsioon, Euroopa keskpanga jätkuv intressimäärade tõstmine ning majanduse jahenemine on märkimisväärselt pidurdanud kinnisvaraturu hoogu,» rääkis Saar-Johanson. «Kindlasti on majanduses toimuv muutnud nii pangad kui kinnisvara ostjad üsna ettevaatlikuks, samuti on intressimäärade tõusu tõttu vähenenud maksimaalne võimalik laenusumma, mis omakorda jahutab kinnisvaraturgu.»