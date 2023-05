«Sellel kevadel on ikka väga palju teateid tulnud maaomanike käest, et ürask kiusab: tuleb metsa, on keset metsa, on langi äärtes,» rääkis metsaomanik, Võrumaa metsaühistu liige Erki Sok. «Igal juhul tuleb olla valvas ja jälgida, mis metsas toimub.»