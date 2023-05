Risto Sepp: Valga vald paistab silma prügistamisega

Ent heale tujule tõmbas peagi kriipsu vaatepilt metsas: kraavis olid kohvrid riietega ja teises kohas vedeles hunnik autoplastikut ja elektroonikat.

Jäätmemajandust korraldavad Eestis omavalitsused. Kas on ehk Valga vald midagi tegemata jätnud? Valla kodulehelt lugesin, et Valga jäätmejaam on avatud kuus päeva nädalas ning näiteks elektroonikat võetakse vastu tasuta, plastiku eest aga küsitakse seitse senti kilogrammist. Silmaga on keeruline hinnata, kui palju võis see metsa alla kallatud plastikogus kaaluda, kuid ilmselt ei midagi röögatut.

Rõivaste kilo eest tuleb välja käia aga kümme senti. Seda on peetud üle jõu käivaks ja mindud lihtsama vastupanu teed, kallates prügi lihtsalt metsa alla. On siis lihtsam ette võtta sõit varjulisse metsaalusesse kui kohalikku jäätmejaama? Sellele, et metsa alla viidud prügi võib olla ohtlik, ei mõelda.

Eesti mõistes üks «parimaid» riigimetsa prügistajaid Ida-Virumaa ja Harjumaa kõrval ongi Valgamaa ja eriti paistab silma Valga vald. 2020. aastal leiti vallas riigimetsast 49 prügistamiskohta, aasta hiljem 42 ja mullu 26. Tänavu on selliseid leide olnud juba 14. Tõrva vallas leiti kolme aasta eest riigimetsas seitse prügistamiskohta, kahel järgmisel aastal vastavalt neli ja viis. Otepääl oli selliseid leide 2020. aastal kaks, aasta hiljem seitse ja mullu üks. Tänavu on nii Tõrva kui Otepää vallas tuvastatud üks prügistamine.

Miks viia loodusesse asju, mille viimine jäätmejaama on tasuta või on tasu väga madal? Metsa alla on toodud ka prügi, mille äraviskamiseks pole vaja jäätmejaama sõitu ette võttagi. Pakendi ning papi- ja paberikonteinerid on igas suuremas asulas.

Valgamaa ringmajanduse audit tõdeb, et Eestis on üldine teadlikkus ringmajandusest veel madal. Ehk on Valgas abi 24.–28. maini toimuvast keskkonnafestivalist «Lood(t)us ON».