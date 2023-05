Vello Jaska: ausus ikka üle kõige

Põhilisemad nendest on maksutõusud, mis väiksema sissetulekuga ja maapiirkondades elavaid inimesi kõige rängemalt puudutavad. Seda, et riigi rahaasjad on kreenis, oli aimata. Oleme ju üle elanud ridamisi kriise, oma jälje on jätnud sõda Ukrainas, võimalik agressioonioht idast ja plahvatusohtlik olukord maailmas.