Võru noored ⟩ Parim õpilasfirma MilSpray läheb Euroopasse Eestit esindama

SEB pank lennutab parima õpilasfirma Türki, et esindada Eestit seal toimuval Euroopa õpilasfirma võistluses, mis toimub Istanbulis. „Tegemist on väga praktilise ja koheselt kasutusele võetava ideega. Noored on väga enesekindlad ja entusiastlikud, mistõttu usume, et nad esindavad Eesti õpilasfirmasid Türgis väga edukalt,» ütles SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi müügijuht Kristi Kartus.