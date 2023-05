Maarja Küla viib vaibaga läbi Eesti

Küla veab eest heategevusmängu «Vaibaga läbi Eestimaa», mis pakub elevust ja humoorikat lähenemist, et tunda ära 47 Eesti linna. Kes mängus osaleb, toetab Maarja Külas elavate erivajadustega inimeste tööelu.

Vaibad on valminud küla vaibakojas, kasutatud on taaskasutusmaterjale ning tootmisjääke. Pärandkultuurist tuntud kaltsuvaip, mis on sobinud maaellu, tallu ja sauna eesruumi, on saanud uue tähenduse linnaruumis.

Külarahvas soovitab seda mängu mängida hea tuju ja naudinguga ning mitte otsida vigu, vaid leida uusi teadmisi ja hoida huumor enda läheduses.

Kuidas vaibaga läbi Eestimaa rännata ja mis on peaauhind, saab teada Maarja Küla kodulehelt või nende ühismeedia kontolt. Mängida saab 11. juunini.