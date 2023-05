Räpina valla kodanik sai 100-aastaseks

«Juta on sündinud ja koos oma õega üles kasvanud Tooste külas, kus ta käis karjas ning aitas oma vanemaid talutöödes,» rääkis juubilari lapselaps Kristi Lillemäe oma vanaemast valla kodulehel. «Ta ise on öelnud, et kõige raskemad ajad tema elus olid, kui oli sõda ning kui isa Siberisse küüditati. Sellest hoolimata ei antud kunagi alla. Tihti tuli Jutal endale riided ning jalanõud ise valmistada. Isegi tol ajal väga moodsad valged tennised tegi ta endale ise.»