Tõrvalane pälvis presidendi preemia

Eesti Vabariigi president Alar Karis andis teisipäeval Kadriorus üle tänavused Eesti noore teadlase preemiad. Noore keskkonnateadlase preemia sai Tartu ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kuno Kasak (35).

Laureaat on pärit Tõrvast ja lõpetanud 2007. aastal sealse gümnaasiumi. Tõrvaga on ta seotud siiani, nii on ta hiljuti Tõrva võrkpalliklubi ridades kodupaiga au kaitsnud.

«Erakordselt hea meel on siin täna olla,» ütles Kasak preemia kättesaamisel. «See preemia on suur motivatsioon ja kinnitab, et teen õiget asja.»

Oma teadustöös keskendub Kuno Kasak taastatud märgalades toimuvatele süsinikuringe protsessidele. Ta on näidanud, et turbakaevandamisega rikutud jääksoode taastamiseks sobivad niinimetatud süsinikufarmid, millel on väga kõrge süsihappegaasi sidumise võime.

Praegu keskendub Kasak kahele peamisele uurimissuunale. Neist üks puudutab kitsamalt märgalade võimalikult kiiret taastamist, teine ökotehnoloogiliste veepuhastuslahenduste arendamist. Mõistagi ei tegutse Kasak seejuures üksi: mehe enda sõnul on tema ümber väga hea ja tugev uurimisrühm. Üle Eesti on rajatud mitu uurimisala. Koostööd tehakse ka teiste riikide teadlastega, näiteks Ameerikast ja Malaisiast.