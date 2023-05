Võru Rannaklubi omanik Pait Reiman sõnas, et tema sulges öölokaali uksed juba sügisel. «Kui ei ole rahval raha ja kui peol ei käida, pole mõtet lokaali pidada. Kui tullakse, siis ainult ansambli pärast, kes küsivad suuri summasid. Ja töötada selle nimel, et äkki tuleb ots otsaga välja – milleks seda vaja on. See on mõttetu,» sõnas Reiman.