Enim tõusid palgad Valgamaal

Tegevusaladest oli keskmine brutokuupalk esimeses kvartalis kõrgeim info ja side valdkonnas, kus see oli 3160 eurot. Finants- ja kindlustustegevuses oli see 2952 eurot ning energeetikas 2435 eurot. Madalaim on keskmine palk majutuse ja toitlustuse alal, kus see oli 1124 eurot, muudes teenindavates tegevustes 1142 eurot ning kinnisvaraalases tegevuses 1209 eurot.