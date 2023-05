Algasid laagrid Ukraina lastele ja noortele

Viiepäevased laagrid toimuvad Võrumaal, korraga osaleb nendes 16–24 last ja noort. Esimene laager startis selle nädala alguses. Lisaks Punase Risti vabatahtlikele korraldavad laagrielu metsaisad MTÜst KoosOn.

«Iga laagripäeva keskmes on eri teema: esimesel päeval eneseorganiseerimine, teisel dialoog ja konfliktide lahendamine. Kolmandal päeval räägime piiride kehtestamisest ning neljanda ja viienda päeva sisu on koostöö. Et toetada keeleõpet ja julgustada noori Eesti keeles rääkima, loome kohapeal lühivideoid fraasidega, mida igapäevaelus kasutame,» rääkis MTÜ KoosOn tegevjuht Palbo Vernik.

«Loomulikult ei puudu laagrielust ka lõkkeõhtud, üheskoos söögivalmistamine, matkamine, ujumine ja muud suvised tegevused,» lisas ta.

«Sel suvel ootame laagritesse noori ja lapsi, kelle pere on otsustanud Eestisse jääda pikemaks ajaks. See tähendab, et kohanemine siinsega, sõprade leidmine ja keeleõpe on eriti olulised. Nagu ka varasemates laagrites ja oma tegevuses laiemalt, paneme rõhku vaimsele toele: et noored saaksid jagada seda, mis südamel ning neile oleks tagatud ärakuulamine ja asjalik tugi,» sõnas Punase Risti peasekretär Arvi Perv. Ta märkis, et laagrilised saavad kaasa ka eakohase esmaabioskuse.