Algas kampaania laste kadumise ennetamiseks

Kampaania keskmes on uus pildiraamat nimega «Jänese mürisev seiklus», mille eesmärk on õpetada lastele olulisi ohutusnõudeid, et vältida nende kadumist. Raamat on saadaval 20 keeles, sealhulgas eesti keeles, ja avalikustatakse 23 riigis üle maailma.

«25. mai on rahvusvaheline kadunud laste päev, mil üle maailma mälestatakse lapsi, kes langesid kadudes kas kuriteo ohvriks või on jäänud leidmata teistel põhjustel. Samuti tuletatakse meelde, et on vaja teha pingutusi, leidmaks üles kõik kadunud lapsed, ning seda, kui oluline on teha ennetustööd laste kadumise vältimiseks,» ütles sihtasutuse Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.