Tõukeratastele hakkab kehtima liikluskindlustus

Probleemid algavad sellest, et tõukeratturid sõidavad kõnniteedel ega arvesta jalakäijate väiksema liikumiskiirusega. «Kergliikuri juhile on kehtestatud kiirusepiirang 25 kilomeetrit tunnis. Jalakäija vahetus läheduses tohib sõita jalakäija tavakiirusega,» rääkis liiklusjurist Indrek Sirk ERRile.

Kui rattur jalakäijale otsa sõidab, on vastutav just tema. Kui muidu oleks abi õnnetusjuhtumikindlustusest, siis ratturi süü korral see ei rakendu, nii et kulud tuleb kannatanule korvata omast taskust.