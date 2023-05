Sotsiaalministeeriumi ülevaate kohaselt töötab 44 protsenti Eestis ajutise kaitse saanud 20–64-aastastest Ukraina sõjapõgenikest, mis on Euroopa Liidu keskmisest (30 protsenti) oluliselt kõrgem. Võttes näite Lõuna-Eestist, siis Valgamaal on näitaja isegi veidi parem.

Sõja algusest on Valgamaal töötukassasse pöördunud 349 põgenikku, arveloleku lõpetanuid on 225. Oma elukohaks on Valga valla registreerinud kokku 404 inimest. «Nendest, kes arveloleku lõpetasid, on tööle saanud 73,8 protsenti. Ettevõtjaks hakkas neli inimest,» lausus töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas.