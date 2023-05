Valgamaa Karula kandi juurtega laulja ja helilooja Linalakk ehk Liina Tsimmer ütles, et nad alustasid salvestamisega veebruari algul ning ühisloometöö on olnud seni ülimalt sujuv ja voolav.

Algul oli neil plaan välja lasta nelja lauluga kogumik. Kuna aga kõik tuli tema sõnul nii loomulikult ja lihtsalt välja, siis said nad aru, et lugusid on juba täpselt nii palju, et annaks albumi mõõdu välja.