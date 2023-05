Kui palju on plaanitav samasooliste abiellumise lubamine Võru praostkonna vaimulike liikmete seas teemaks tõusnud?

Selle üle on natuke arutatud. Kirikul on oma põhikiri, seadused ja seal on sätestatud niimoodi, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. See teema on kirikus veel täpselt arutamata, kuidas siis peaksid vaimulikud käituma hakkama, kui abieluvõrdsus tuleb.