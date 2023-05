Teenekas päästeametnik tähistas juubelit

Kokku on Jüris turvalisuse ja terviseabi osutamisega Otepää vallas tegelenud 31 aastat. Ta on pidevalt käinud erialastel kursustel ja täitnud treening-kontrollüritustel nõutud norme, sest töö taolises valdkonnas nõuab lisaks spetsiaalsele ettevalmistusele head füüsilist vormi. Jürise töö on leidnud äramärkimist: ta on pälvinud tänuavaldusi ning päästeameti teenetemärgi eeskujuliku teenistuse eest ja Kaitseliidu Valgamaa maleva II klassi teenetemedali.