Saksamaa IT-spetsialistid külastasid Otepää valda

Saksa spetsialistidele avaldasid muljet Eesti ID-kaardi võimalused. Seal ei kasutata ka digitaalset patsiendiportaali ning röntgenipiltide saatmine digitaalselt on veel arenemisjärgus. Seega võib öelda, et Eesti on digilahenduste poolest Euroopas esimeste seas, tõdes Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht Monika Otrokova.