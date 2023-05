Loomakaitseselts: kollase lindiga koerad väldivad võõraid inimesi

«Kindlasti ei tähenda kollane lint, et koer on ilmtingimata kuri,» selgitas ELS-i turundus- ja kommunikatsioonijuht Geit Karurahu. «Põhjuseid, miks koer võõraga kontakti ei soovi, on mitmeid. Näiteks võib tegemist olla kutsikaga, kes alles õpib inimestega suhtlema. Koer võib olla taastumas haigusest või traumast. Ehk on koer kurt või pime ning ehmub võõra lähenemise peale. Seda, kui keeruline võib kontakt võõraga mõne looma jaoks olla, teavad kõik äreva või reaktiivse koera omanikud omast käest.»