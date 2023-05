GALERII ⟩ Memmed-taadid pidutsesid Võrumaa mändide all

«Eesti inimene on olnud ajast-aega laulu- ja tantsu usku ning valmistunud veetma tunde proovisaalides, et laule, tantse ja pillimängu selgeks õppida,» lausus rahvapeo avamisel Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots. «Aga ainult proovidest ei saa inimene motivatsiooni – aeg-ajalt on vaja ka oma oskusi näidata: sellised peod on selleks suurepärane võimalus.»