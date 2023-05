Noored pidasid vallavõimuga maha põneva vutilahingu

Teisel poolajal sahistasid kasvult suuremad pallurid noorte väravavõrku koguni neli palli ning sõbralik matš lõppes skooriga 7: 2.

Sportlikku mõõduvõttu kommenteerinud Reet Külaotsa ettepanekul õgvendati vahetult enne mängu normaalaja lõppu pisut reegleidki. Ühehäälselt vastu võetud muudatus sai sealsamas kohe sisse viidud ja see tähendas, et viis minutit enne mänguaja lõppu jooksis platsile kogu noorte tiim, kes end vutilahinguks üles oli andnud. Nõnda mängitigi kuni kohtunik Riina Rinne lõpuvile kõlamiseni nii, et platsil oli ühtäkki korraga kuue suure vastu üheksa noort.

«Idee sündis mul sellest, et omal ajal sai politsei võistkonnas korduvalt ja pikka aega noortega palli taotud. Kohtusime Põlvamaa noortekeskustega ja ka maakondlikul suvepäeval,» rääkis korraldaja, politseinikust vallavolinik Rainer Rahasepp.

«Nii taaselustasin oma vana idee ning tõin selle vallavõimu lauale,» lisas ta. «Tore, et meil on volikogus ja ka vallavalitsuses ametnikke, kes mõttega kaasa tulid. Mis saab olla veel ägedam, kui meelelahutuslikku laadi tegevuse käigus enda tervist turgutada ja teha seda ühes meie ägedate noortega. Ja pealegi on ju liikumisaasta!»

Rahasepa sõnul noortele matš meeldis. «Pärast normaalaja lõppu ei tahtnud nad kuidagi veel laiali minna ja nii jätkus penaltiseeria. Karistuslöökide järel jäi tabloole sõbralik skoor 3: 3. Ja pärast küsisid noored, et millal siis taas... Kindlasti saab! Kui mitte varem, siis juba uuel aastal jälle,» rääkis Rahasepp.

Noorte tiimis mängisid Katariina Laas, Kaspar Padumäe, Lauris Säinast, Oliver Järvela, Silver Järvela, Ove-August Palmre, Bert Luts, Lev Liubchenko ja Christen Kanarik.

Suurte võistkonnas olid platsil Alina Poduškina, Janika Usin, Anti Rüütli, Tõnu Lõbu, Rene Kintsiraud, Kuldar Leis, Indrek Käo ja Rainer Rahasepp.

Riimimeister Rainer Rahasepp tegi pärast jalgpallimatši ka luuletuse:

Tahan saada kaalust alla,

selleks vapralt sporti teen,

kord nädalas pedaale tallan,

jääb sellest ilmselt väheks veel.

Pean hoidma maiusega piiri,

aga isu on mul hea,

on kaalu languseks vaktsiini,

selleks vähem sööma pean.

Juba homsest enam liigun,

toitun tervislikult ka,

teen päevas vähemalt paar tiiru,

küll tervis näib siis rõõmsana.