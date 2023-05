Selgus tulevane Tõrva koolijuht

Maarja Kallisel on eelnev koolijuhi töökogemus kohusetäitjana Keeni põhikoolis, ta on töötanud ka õppejuhina ning õpetajana, läbinud mitmeid erialaseid täiendkoolitusi ning omab märkimisväärset kogemust projektitöös. Lõpliku valiku teinud komisjon tõi tugevustena välja selge visiooni koolijuhtimisest, orienteerituse nüüdisaegsele õpikäsitusele, hea pingetaluvuse, alus- ja üldharidusvaldkonna ning haridusliku erivajadusega õppurite temaatika põhjaliku tundmise ja kõrgete eesmärkide seadmise. Uue koolijuhi leidmiseks toimus lisaks intervjuudele avalik debatt Tõrva gümnaasiumi aulas, kuhu olid kutsutud õpetajad, õpilased ja lapsevanemad üle valla.

Tõrva vallavanem Helen Elias on uue koolijuhi valikuga rahul. „Suhtlesime nii õpilaste, õpetajate kui ka lastevanematega ning võtsime arvesse nende tähelepanekuid ja arvamusi. Selline juhi otsimise formaat, mille käigus korraldatakse avalik debatt, annab võimaluse kaasata erinevaid huvigruppe otsuse tegemisse ning annab selgema arusaama kandidaatide tugevustest ja väärtustest,“ rääkis Elias. „Maarja puhul jäi eelkõige silma see, et tal on väga selge visioon koolijuhtimisest, ta on orienteeritud nüüdisaegsele õpikäsitusele, kaasamisele ja meeskonnatööle. Potentsiaali nägime kõigis kolmes kandidaadis, kes lõppvooru jõudsid, mis tähendab, et kogu konkurss õnnestus väga hästi.“