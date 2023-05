Otepää vallavalitsuse eelmisel nädalal välja antud korralduses on kirjas, et Keeni põhikooli direktori Peeter Kanguri ajutise töövõimetuse tõttu on vaja puuduv töötaja asendada. Tema asendajaks määras vallavalitsus vallavanema ettepanekul Puka kooli direktori Margot Kerese.