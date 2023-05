Võru vallamajas alustas tööd pidev enesetäiendaja

Musto on läbinud veel kogemusnõustaja koolituse ja Tallinna ülikoolis koolituse «Õppija toetamine üldhariduskooli õpetaja abina». Tööalaselt on ta viimastel aastatel kogemusi kogunud turundajana ning olnud ka iseenda tööandja.

Nüüd on ta Võrus tagasi. «Avalike suhete spetsialistina on ilmselt iga uus päev veidi erinev eelmisest. Võru vallas toimub lihtsalt nii palju, et sündmuste kajastamine ja inimestega suhtlemine loob võimaluse uuteks väljakutseteks ja pidevaks arenguks,» sõnas Musto, kes on enda sõnul pidev enesetäiendaja. «Iga päev on õppida midagi uut.»