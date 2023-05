Reoveemahuti peaks lekked Võõpsus lõpetama

1964. aastast Võõpsus elav Tamm juhatas ajakirjaniku esmalt väljaspool oma krundi piiri asuva tiigi äärde, mille palus omal ajal riigimaal toimetanud kopamehel kaevata kastmisvee saamiseks. «Vesi on must ja haiseb ning siin ei ole enam ühtegi kala. Kastmiseks seda kasutada ei saa, sest lämmastikku on niivõrd palju. See vesi tapab kõik taimed ära,» kinnitas ta.