Valga teatritrupp pälvis eripreemia

Valgamaa lapsed esitasid laval Mihkel Ulmani ja Maria Uski loodud loo «Eimiski». Žürii oli Uski sõnul hämmastunud sügava filosoofilise sisuga materjali valikust ja sellest, kuidas nii noored inimesed seda esitada ja mõtestada suudavad. «Lavastuse nähtamatu peategelane Eimiski sümboliseerib kõiki hüljatud või kiusu ohvriks olevaid inimesi ja ka näiteks seda, et kui sind pole Facebookis või Instagramis, pole sind olemas. Ka trupi laste seas on Eimiskist saanud termin, mida igapäevastes olukordades kasutatakse, et põhjendada mõnd seletamatut situatsiooni,» lausu Usk.