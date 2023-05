Esmalt olukorrast, milles praegu oleme. Eelmise aasta 24. veebruaril algas Venemaa vallutussõda Ukrainas. Meile tähendas see viimase 30 aasta kõige tõsisema julgeolekukriisi algust. Sellises olukorras on selge, et peame tegema kõik endast oleneva Eesti julgeoleku kindlustamiseks.

Seepärast on valitsusliit võtnud eesmärgiks kaitsekulude tõstmise kolme protsendini meie sisemajanduse kogutoodangust. Jah, see eeldab täiendavat rahavajadust kuni pool miljardit eurot aastas ning selleks on vaja meie kõigi panust, aga me kõik saame osa ka sellest, kui Eesti on kindlalt kaitstud. Meil on jätkuvalt oma vaba riik.