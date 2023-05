Abipolitseinike toetamine tõi siseministeeriumi tunnustuse

Siseminister Lauri Läänemets rääkis oma kõnes, et muutunud julgeolekukeskkond ning sõda Ukrainas mõjutab meid kõiki, mistõttu vabatahtlike roll ja olulisus on vaid kasvanud. „Erinevad kriisid, mis meid viimased aastad on järgemööda proovile pannud, näitavad, et meil on hulk võimelünkasid, mis vajavad täitmist -ja seda ka vabatahtlike kaasamisel. Näiteks eelmisel aastal jõustunud seadusemuudatused lõid võimaluse abidemineerijate ja kriisirolliga abipolitseinike süsteemsemaks kaasamiseks. Leidsime ka lisarahastust siseturvalisuse vabatahtlike tegevuste toetamiseks," märkis ta.