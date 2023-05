Otepää söögikoht jõudis viie kõige peresõbralikuma sekka

Viie suurima tunnustuse pälvinud söögikoha seas on ka Otepääl asuv Ugandi restoran. Veel said kuldmärgise GoSpa restoran Saaremaal, Pann&Kook Tallinnas, Tulivee Rannarestoran Ida-Virumaal ja Lucca Restoran Tabasalus.

Igat kampaanias osalenud toidukohta külastas selle vältel kaks perekonda. Nad hindasid, kui lapse- ja peresõbralik on vastava toitlustusasutuse klienditeenindus, menüü ning interjöör ja kas lastele on tagatud aja veetmiseks tegevusi ning vanematele mugavad võimalused lapse mähkimiseks.

Kui möödunud aastal jõudis üle Eesti kaardi peale 40, siis sel aastal 48 peresõbralikku toidukohta. «Väga tore, et saame aasta-aastalt soovitada Eesti peredele üha rohkem toidukohti, kuhu kogu perega sööma minna ning loodame, et nii mõnigi pere leiab siit oma uued lemmikud,» sõnas Eesti Lasterikaste Perede Liidu president Aage Õunap.

Liit andis kolmandat aastal välja peresõbraliku toidukoha märgised, et leida üles ja tunnustada restorane ja kohvikuid üle Eesti, kes pööravad oma tegemistes tähelepanu lastega peredele. Märgisega soovib liit anda peredele usaldusväärse kompassi Eesti restoranimaastikul orienteerumiseks, tuues esile need toidukohad, kuhu on perega alati mõnus sööma minna.