Valgamaa lühiuudised

Valgast avastati haruldane puu

RMK likvideerib ohtlikke puid

Aprillis märgiti ohtlikud puud ära ning saadeti kooskõlastused ja taotlused Otepää vallavalitsusele, keskkonnametile ja ka kohtule, kuna kõnealuse maaüksuse asjus on käimas kohtuvaidlus MTÜga Päästame Eesti Metsad. Praeguseks on kõik need asutused andnud raieks oma nõusoleku.

Ala ja Tõrva vahel hakkab sõitma nõudeliin

Tänasest alustab sõitu Tõrva–Ala–Tõrva nõudeliin 313A. See on mõeldud selleks, et vältida Ala ja Tõrva vahelisel lõigul ühistranspordiühenduse katkemist Tartu suunal ja et inimesed jõuaksid kella 6.05ks Tõrvast väljuvale bussile, mis jõuab Tartusse kell 7.35.