Põlvamaa lühiuudised

Uus töötaja tahab muuseumile särtsu anda

«Olen lõpetanud Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia kultuurikorralduse eriala, õppinud lisaks kasutajakogemuse disaini ja veebiarendust ning praegu täiendan end teenusedisaini valdkonnas. Kõiki neid teadmisi ja oskusi kavatsen Eesti maanteemuuseumi hüvanguks rakendada, et põlvamaalased ja Põlvamaad külastavad inimesed alati rõõmsad püsiksid ja vahest veelgi rohkem head särtsu annaksid,» rääkis ta.

Selgus mänguväljaku ehitaja

Tännassilma küla mänguväljaku rajamiseks välja kuulutatud riigihankele tuli viis pakkumust. Põlva vallavalitsus tunnistas edukaks Tommi Play OÜ esitatud pakkumuse, mille maksumus on koos käibemaksuga 24 271,20 eurot.

Tännassilma küla mänguväljaku rajamine on 2022. aasta kaasava eelarve projekt. LEPM

Põlvamaa kunstnikud avasid Saksamaal näituse

Põlvamaa kunstnikud Epp Margna, Anne Prangel, Kalli Kalde ja Evelyn Grzinich käisid Bad Segebergis Saksamaal, et üles panna ja avada oma näitus.

Margna kujutab akrüülmaalidel tema kõrval elavaid kaaslasi: linde, kahepaikseid, putukaid. Märkide ja mustritena on piltidel ka teiste olevuste jäljed. Prangli õlimaalidel on puud salapärased karakterid. Kalde graafilistel lehtedel on inimesed peitnud end loomade sisse. Grzinichi joonistustel näeb aga maa-alust maailma: juuri, baktereid, seeneniidistikke.