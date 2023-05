KIRI: Laatre teise kalmistu väravatagune on nagu vanakraamiturg

Laatre 1. kalmistul, mille ajalugu ulatub 250 aasta taha, ehitas kohalik kogudus juba sajand tagasi hoone, kus samuti olemas kõik vajalik hauaplatside korrastustöödeks. Kunagine Tõlliste vald tegi seal korraliku remondigi. Laatre 2. kalmistu on 172-aastane, ka sinna on kohaliku koguduse liikmed ehitanud kuuri tööriistade tarbeks.

Mõni aeg tagasi otsustas Valga vald linna kalmistul seni kaevude juures olnud töövahendite hoidmiseks uhked kolme uksega kuurid ehitada. Kuuris on peale tööriistade biolagunevate jäätmete kott ja kaks konteinerit plastprügile. Siis aga leidis keegi, ilmselt mõni vallaametnik, et Laatre kalmistu kuurist tuleb tööriistad, ämbrid ja kastekannud lageda taeva alla tõsta, sest kalmistuvahile toodi uus käru, mis kuuri paigutati ja mille järel kuur tabalukuga kinni pandi.

Kui hiljuti jälle seal käisin, riisus kalmistuhooldaja aga puulehti hoopis suurele kiletükile kokku ja rääkis, et tema ei jaksa selle käruga midagi teha. Sedaviisi olevat palju kergem, sest surnuaia rajad on kohati puujuurtega niivõrd läbi kasvanud, et seal ei saagi käru kasutada.

Kuna aga kuur lukus, on Laatre 2. kalmistu väravatagune nüüd nagu vanakraamiturg – tööriistad kõik lageda taeva all.

Palun selle surnuaia külastajate nimel, et see sajandivanune tööriistakuur meie käsutusse tagasi antaks. Kui seda uut käru pole kuskile mujale panna ja kardetakse, et see võidakse ära varastada, siis ehk võiks selle mingi keti ja sellesama suure, kuuri ukse ees oleva tabaluku abil väravaposti külge lukustada.