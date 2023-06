Ootamatu sillaremont Võrumaal ajas kohalikud metsateid uurima

Vanamõisa küla talunikule Indrek Sootsile tähendab silla kinniminek, et tehnikaga mõnele põllule pääsemiseks tuleb läbida tohutu ring. Seda enda kulul. «Näiteks Vanamõisa külast Krabile pääsemiseks tuleb kasutada ümbersõitu Sänna–Kangsti–Matsi–Pähni kaudu. Kui praegune teekond on 12 kilomeetrit ja 12 minutit, siis ümbersõiduga on see 34 kilomeetrit ja 32 minutit,» sedastas Soots.