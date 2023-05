Valga linna aukodaniku tiitli pälvib Külliki Siilak

Külliki Siilak on inspireeriv isiksus, kellel on oluline panus Valga haigla edendamisel. Tema elu ja töö on hoidnud Eestimaa naiste tervist, pühendumus ja entusiasm teevad tast väärilise tunnustuse saaja.

Külliki Siilak on olnud tegev ka pikaaegse Valga poliitikuna, kellel on olnud sügav mõju kogukonnale.

Vallavanem Monika Rogenbaum ütleb: "Au on avalikkusele teada anda, et Valga vallavolikogu valis 2023. aastal Külliki Siilaku Valga linna aukodanikuks. Tegemist on inimesega, kes on tark, intelligentne ja kellel on hea huumorimeel. Õnnitlen teda aukodaniku tiitli puhul ja tänan panuse eest Valga arendamisel!"