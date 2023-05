Galerii ⟩ Mulgi elamuskeskus tegi uksed valla

Elamuskeskus asub Taagepera lossi lähedal Sooglemäe talukompleksis, millest on saanud kaasaegne ja meelelahutuslik kogu perele mõeldud külastuskeskus. See tutvustab mulgindust nutikate lahenduste abil. Keskus on ühtaegu nii mulgi kultuuri maamärk ja identiteedi kandja kui ka vaatamisväärsus, muuseum, info-, sündmuste korraldamise ning kohalike teenuste-toodete koostöö- ja müügikeskus.