Külakeskuses kukkus kolm inimest läbi põranda keldrisse

Intsident juhtus hoones, mis on aastakümneid täitnud külakeskuse hoone ning viimasel ajal ka külamuuseumi rolli. Iigaste küla MTÜ juhatuse liige Riina Possul lausus, et õnnetuse tõttu kukkusid keldrisse tema ja veel kaks naist. «Hakkasime kõik sealt välja tulema ja kolmekesi hetkeks jäime kauemaks koridoriruumi. See oligi see hetk, kui kogu ruumi põrand lihtsalt kukkus keldrisse.»

Possuli sõnul on nad ammu rääkinud, et hoone on üsna amortiseerunud ja vajaks hädasti renoveerimist, aga sellist ohtu ei siiski ei paistnud. «Jõulude ajal tegin vanematele inimestele jõulupeo, kõik oli okei. Vastu kevadet avastasime, et ühe ruumi põrand on ära vajunud, aga ei saanud aru, et teised põrandad oleksid nii ohtlikud. Tõesti arvasin, et need põrandad on tugevad, pigem kartsin välisseinte pärast.»