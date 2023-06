Valgalane pälvis auhinna «Lapse suur tegu»

President Alar Karis juhtis lastepäeva tervitussõnades tähelepanu vajadusele olla oma lähedaste jaoks olemas. „Ligiolekust ja keskendumisvõimest jääb üha rohkem puudu. Liiga palju ekraane ja suhtlusvõrke. Need röövivad tähelepanu, kuni ei saagi enam aru, mis on oluline ja mis ebaoluline. Vidinast saab vabandus: ei ole aega, ei ole kohta. Lõpuks on mõned asjad tähtsamad, kui lapse sõna või pilk,“ rääkis riigipea.

Õiguskantsler Ülle Madise toonitas, et mitte ühegi sõna ega teoga ei tohi kahjustada ainustki last ega noort, ka kogemata mitte. "Infomüra ja maailma julmus panevad meid kõiki proovile. Andkem siis oma parim, et lapsed saaksid kasvada headeks inimesteks; noored oma alles napi elukogemusega oleksid hoitud, et hoitud oleks ka nende au ja väärikus. Üksainuski hoolimatuse tõttu haiget saanud laps on liiga palju.“