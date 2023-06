«See on kõige positiivsem ja oodatuim päev,» märkis vallavanem Mikk Järv, kelle andmeil sündis mullu 54 last. Märkimisväärne on seegi, et 16 last sündis perre, kus on mitu õde-venda juba sirgumas. Mullu ja tunamullu oli sünde vastavalt 46 ja 32.