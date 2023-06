Põlva valla noorsootöö keskuse juhataja Kristel Kolberg tõstis esile aktiivseid noori, kes võtsid enda kanda nii isetekkelise kunstinäituse, fotojahi kui ka laada korraldamise. Suurt huvi pakkus raamatu- ja mänguasjavahetus. „Noored on rõõmust lausa kilganud, kui on endale leidnud mõne põneva mänguasja. Kellegi vana on teisele jälle uus,” tähendas ta.