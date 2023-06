«Kui sa sõidad Võrru, siis on veel normaalne, aga Tartusse või edasi Tallinna – võivad auto puruks peksta,» ütleb Eesti piirist tosina kilomeetri kaugusel asuva Lõkova (Ojavere) küla mees Aleksandr.

Ta on üks mitmest Eesti piiri lähistel elavast setost, kellega Pihkva väljaanne Pskovskaja Gubernia (PG) pikema loo tarvis rääkis. Vene poolel elavatelt setodelt uuriti, kuidas nad suhtuvad Ukraina sõtta ja kuidas on see mõjutanud suhtlemist Eestis elavate sugulastega.