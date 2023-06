Valmis maailma esimene mulgikeelne räpplugu

«Just nimelt, kõik meie pärismaalased – mulgid, setod, saarlased, kihnlased ja teised – on oma keelte ja kombestikega andnud tugeva vundamendi rahvusele nimega eestlased. Ja kuna linnast tagasi maale kolimine on viimastel aastatel jälle hoo sisse saanud, siis võiks öelda, et see lugu kirjutas ennast ise,» lisas ta.