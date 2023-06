KÜSITLUS 〉 Millised on teie meelest kõige mõnusamad suvised tegevused?

Riho Meri, õpetaja ja treener

«Kuna tänavune aasta on ühtlasi ka liikumisaasta, siis väga oluline on liikumine, igaühe puhul ikka vastavalt tema võimetele ja vanusele.

Näiteks matkamine on ju päris mõnus tegevus. Ja kettagolf sobib ka igas vanuses inimestele.»



Merle Tombak Foto: Arvo Meeks

Merle Tombak, kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

«Esimene asi, mis pähe kargab, on see, et meil Antsla vallas Pokumaal on 10. juunil punase maasika päev, ühtlasi on see Pokukoja sünnipäev.

Suve juurde kuuluvad minu meelest alati ka kontserdid. Näiteks on meie maile jõudmas Marko Matvere ja Lauri Saatpalu kontserdid. Meie vallas asuvas Villike teatritalus on aga üle mitme aasta tulemas suvelavastus, tänavune kannab pealkirja «Metuusala».



Ülo Mere Foto: Arvo Meeks

Ülo Mere, spordiveteran

«Põhiline on mul ikka aias nikerdamine. Liikumine käib ka asja juurde: igasugune liikumine on hea, ka kõndimine. Ja eks aias toimetamine paku ka vajalikku füüsilist koormust, mida meile kõigile tarvis on.»



Merle Soonberg Foto: Arvo Meeks

Merle Soonberg, kultuurikorraldaja

«Laisklemine on ikka kõige mõnusam tegevus. Või siis teise sõnaga molutamine. Väga mõnus on ka roheluses kõndimine. Armastan veel aiatöid teha. Ja kindlasti käib ühe õige suve juurde mõne hea kontserdi külastamine. Kõige tähtsam on aga endale lihtsalt aega võtta. Kavatsen just sellest põhimõttest sel suvel lähtuda ja soovitan seda ka kõigile teistele.»



Rudo Lilleleht Foto: Arvo Meeks

Rudo Lilleleht, õpetaja

«Selle suve kõige tõsisem tegemine on mulle puhkamise koha pealt minek viieks päevaks Saaremaa ooperipäevadele. Aga üldiselt on selles eas, kuhu ma praeguseks jõudnud olen, kõige mõnusam suvel lihtsalt mõneks ajaks aeg maha võtta ja molutada, et energiat koguda.