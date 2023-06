Hiljuti jäi silma teade, et Valgamaale loodud Malluste kaitseala eesmärk on kaitsta Malluste männikuid ja elustiku mitmekesisust ning kaitsealust mardikaliiki männisinelast ja tema elupaika. Kus ja kui palju männisinelast Eestis esineb?

Liikide kadu on kogu maailmas suur probleem ja kaitset vajab iga ohustatud liik. Ökosüsteemi tasakaalu ja jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline süsteemi iga lüli, sest mitmekesisem loodus on tugevam ja paindlikum.