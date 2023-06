Rattaõnnetus viis poisi haiglasse

Õnnetust pealt nägema sattunud Räpina elanik rääkis Lõuna-Eesti Postimehele, et vigastada saanud lapsele toodi enne kiirabi saabumist tekk ning teda püüti rahustada nii palju kui võimalik.

«Tema ratas oli kõver nagu kreeka e,» sõnas pealtnägija. «Mul süda siiamaani valutab, et kuidas selle väikse poisiga nüüd on. Seda oli väga valus näha ja loodan, et lapsega saab kõik korda,» lisas ta.