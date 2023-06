Rõuge vald likvideerib spordi edendamiseks loodud sihtasutuse

Sihtasutuse juhatuse liige on Karel Saarna, kes igapäevaselt on ametis Võru spordikooli direktorina.

Rõuge vallal on praegu neli sihtasutust, mis tegelevad spordielu edendamisega. Need on SA Rõuge valla turism, SA Haanjamaa Sport, SA Rõuge Jäähall ja SA Rõuge Sport.