Madalrõhkkond toob pühapäevaks hoovihma

Keskkonnaagentuuri teatel hakkab ööl vastu pühapäeva pilvisus tihenema ja vihmasadu levib Loode-Eestist kagu suunas. Puhub edela- ja läänetuul 4–10, öö hakul põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel loodesse. Sooja on 4–10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 4–8, puhanguti kuni 12 m/s. Lainekõrgus on pool kuni üks meeter. Pärast keskööd sajab vihma. Nähtavus on hea või mõõdukas. Sooja on 7–10 kraadi.