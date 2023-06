Vanalinna päevadel kõlas ka seto keel

Täna võis seal poole tunni jooksul nautida leelokoori Siidisõsarõ etteastet. Koori üks tuntumaid liikmeid on seto juurtega näitleja Anne Veesaar.

Lauldi elust enesest, selle headest ja halvematest külgedest ning mööda ei saadud ka sõjateemast, mis praegu paraku taas aktuaalne on, nagu Veesaar üht sõttaminekust rääkivat laulu sisse juhatades tõdes.

Siidisõsarõsse kuuluvad Tallinnas ja Harjumaal elavad seto laulikud, kellest enamus on pärit Petseri-tagustest seto küladest, mis tänaseks on jäänud Venemaa valdustesse.

1973. aastal tuli seto päritolu Veera Virgo Tallinna rahvamuusikaansambli Leegajus juurde, et kodunt kaugel olles laulda omi vanu laule. Ta otsis üles õed Anna Tähe ja Aleksandra Lohki, kellega koos toimus ka esimene esinemine 1973. aastal. Sellega oli loodud esimene seto koor, kes laulsid omi laule väljaspool oma etnilisi piire. Hiljem liitusid kooriga lapsed, sugulased ja tuttavad.

Anne Veesaar on oma liitumist kollektiiviga Lõuna-Eesti Postimehele kirjeldanud nii, et ta soovis seitsme-kaheksa aasta eest mõne Tallinna leelokooriga liituda, aga ei teadnud, kellega ühendust võtta. «Mul lihtsalt vedas: kohtusin kaubanduskeskuses sugulasega, kes ütles, et tulgu nende koori. Leelotan Siidisõsarõtõs tänaseni.»