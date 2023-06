Sinimustvalge saab pühapäeval 139-aastaseks

Sellel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Rahva ühtsustunde, kultuuri ja omariikluse auks on oodatud ka kõik teised lippe heiskama.

4. juunil 1884 kogunesid 24 Eesti soost üliõpilast Otepääle, et pühitseda ja õnnistada esimene sinimustvalge Eesti lipp. Üliõpilaste tunnuslipp hakkas ajapikku tähistama Eesti kultuuri ja rahvast laiemalt, XX sajandi alguseks oli see kinnistunud Eesti idee ja rahva ühendajana. Omariikluse saavutamisel võeti rahvusvärvid riigivärvideks. Eesti lipp ühendab Eesti rahvast ja riiki, selle kasutamise õigus on igaühel.