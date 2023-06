Maja perenaine Karmen Pedosk on uue majaga igati rahul: «Vanast raamatukogust kolisime välja läinud aasta juulis ja nüüd oleme juba avatud. Toimetanud oleme siin kahe nädala jagu. Kolida aitas kogukond ja teised raamatukoguhoidjad. Osa raamatuid kandsime maha, sest kõike ei saa siia panna. Esialgu ei ole veel riiuleid ajalehtedele ja ajakirjadele, tulemas on ka osa raamaturiiuleid,» lausus ta.

Kui vanas raamatukogus olid köited maast laeni, siis nüüd tunduvad riiulid esmapilgul harjumatult madalad. Avamispeol lükati need seina äärde ja vajadusel nihutatakse sinna ka edaspidi, tekitamaks avarat kooskäimise ruumi. «Kõigest kolme vahega on need seetõttu, et rattad ja põrand peaksid liigutamisel vastu,» selgitas koguhoidja.