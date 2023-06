Priimetsa kooli spordihoone kerkib Valga keskstaadioni servale. Ehitustööd algasid mullu kevadel. Neisse jäi aga paus, kui ehitusfirmal Rennes OÜ-l tekkisid raskused. Nüüdseks on ettevõte pankrotis. Kuna tegu oli ühispakkumusega, läks töödega edasi teine pakkuja – RST Valga.

Kuna RST Valgale on ehitus suur tükk, ei ole see vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Urmas Möldre sõnul neile lihtne. «Tema on oluliselt väiksem pool, nüüd ta madistab sellega.»